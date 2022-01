Wta Adelaide 2 2022 | il montepremi e il prize money

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ile ildel Wta 250 di, in programma da lunedì 10 a sabato 15 gennaio. Aryna Sabalenka guida il seeding australiano, in cerca della migliore condizione fisica per far bene agli Australian Open; la potenza dei colpi della bielorussa potrà fare la differenza sul veloce aussie. Elina Svitolina occupa invece le vesti della seconda testa di serie del main draw e potrà insidiare la volontà di trionfare di Sabalenka. In tabellone anche l’azzurra Jasmine Paolini, la quale proverà a dar continuità alla straordinaria annata 2021. Iltotale dell’evento australiano corrisponde a 151.356 euro, dei quali 25.850 saranno trasferiti di diritto alla vincitrice dell’evento in questione, con 470 punti del ranking femminile a completare il ...

Il programma , le date, gli orari, la copertura tv e streaming deldi2 2022 , evento australiano di scena da lunedì 10 a sabato 15 gennaio . L'evento femminile è pronto ad offrire incontri interessanti, in virtù di un'entry list che vanta giocatrici del ...Ajla Tomljanovic in preda ai rimpianti: su Instagram il duro sfogo della tennista fidanzata con Matteo Berrettini. Mentre Matteo Berrettini, a Sidney, cadeva sotto i colpi dell'irreprensibile 'polpo' ...Comincia benissimo il 2022 per la numero 1 del mondo Ashleigh Barty. L’australiana ha vinto il WTA 500 di Adelaide, suo 14° torneo del circuito maggiore che si aggiudica in carriera, dominando per 6-3 ...Inizio di stagione da sogno per la numero uno del mondo. Trionfo in casa con un servizio dominante: 35 turni di servizio di fila senza break!