Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2022 ore 11 | 30

(Di domenica 9 gennaio 2022)DEL 9 GENNAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-, E’ IN CORSO LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO A CAUSA DEL MALTEMPO, CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE INFATTI, QUELLA DI OGGI E’ UNA DOMENICA DI ALLERTA METEO E CODICE GIALLO PER NEVE . … L’ALTEZZA PREVISTA PER LE PRECIPITAZIONI NEVOSE È INTORNO AI 400- 600 METRI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI PIU’ ORIENTALI DELLA, DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SEGNALATA PIOGGIA IN VARI TRATTI AUTOSTRADALI TRA I BIVI DELLE DIRAMAZIONINORD E SUD E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA ...