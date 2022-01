Udinese 2 Atalanta 6 (Di domenica 9 gennaio 2022) Terminata la gara allo Stadio Friuli tra l’Udinese e l’Atalanta. Vittoria facile per la squadra di Mister Gasperini visto che molti giocatori dell’Udinese erano assenti causa Covid. Pasalic firma il vantaggio di testa, raddoppia l’ex Muriel dopo 5 minuti. A seguire prima della fine del primo tempo segnano Malinovskyi, Molina (con deviazione di Djimsiti) la riapre nella ripresa, Muriel trova la doppietta personale prima dei gol di Beto, Maehle e Pessina. Leggi su udine20 (Di domenica 9 gennaio 2022) Terminata la gara allo Stadio Friuli tra l’e l’. Vittoria facile per la squadra di Mister Gasperini visto che molti giocatori dell’erano assenti causa Covid. Pasalic firma il vantaggio di testa, raddoppia l’ex Muriel dopo 5 minuti. A seguire prima della fine del primo tempo segnano Malinovskyi, Molina (con deviazione di Djimsiti) la riapre nella ripresa, Muriel trova la doppietta personale prima dei gol di Beto, Maehle e Pessina.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - SkySport : UDINESE-ATALANTA 2-6 Risultato finale ? ? #Pasalic (’17) ? #Muriel (22’) ? #Malinovsky (43’) ? #Molina (’59) ?… - GianluigiEspos9 : Nonostante le tante assenze rimaniamo per ora dato che l'atalanta ha un partita in meno, siamo terzi a +2 che porca… - Kickest_it : ?? | Luis Muriel ha realizzato 10 goal su 42 contro l'Udinese con la maglia dell'Atalanta in Serie A (23.8%).… -