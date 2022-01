Torino, Juric in emergenza per la Fiorentina: possibile sorpresa in porta (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutte notizie in casa Torino. In vista del match contro la Fiorentina, infatti, Ivan Juric non avrà molta scelta al momento di schierare l’11 titolare. Tra infortuni, positività al Covid-19 e Coppa d’Africa, i granata sono decimati. La vera sorpresa potrebbe arrivare in porta, dove c’è la possibilità di assistere all’esordio in Serie A di Gemello, pronto a rimpiazzare Milinkovic-Savic. Difesa a 3 con Bremer, Rodriguez e Djidji, mentre a centrocampo scalpitano Mandragora e Lukic, affiancati sulle fasce da Singo e Vojvoda. In avanti Praet e Brekalo a supporto dell’unica punta Sanabria. Il match è in programma lunedì 10 gennaio alle ore 17.00. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Brutte notizie in casa. In vista del match contro la, infatti, Ivannon avrà molta scelta al momento di schierare l’11 titolare. Tra infortuni, positività al Covid-19 e Coppa d’Africa, i granata sono decimati. La verapotrebbe arrivare in, dove c’è la possibilità di assistere all’esordio in Serie A di Gemello, pronto a rimpiazzare Milinkovic-Savic. Difesa a 3 con Bremer, Rodriguez e Djidji, mentre a centrocampo scalpitano Mandragora e Lukic, affiancati sulle fasce da Singo e Vojvoda. In avanti Praet e Brekalo a supporto dell’unica punta Sanabria. Il match è in programma lunedì 10 gennaio alle ore 17.00. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Torino, #Juric in emergenza per la Fiorentina: possibile sorpresa in porta - LeBombeDiVlad : ?? #Torino, #Juric vuole un trequartista ?? #Vagnati studia diversi profili #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - FlwrsRiccardo : @vendesiverdi appunto, hahahaha. Tanto juric alla voce attaccante del Football Club Torino ha messo lo spazio - Toro_News : ?? | CONFRONTO Nella loro prima stagione sulle panchine di #Torino e #Fiorentina, Ivan #Juric e Vincenzo #Italiano… - LattuadaGiacomo : @CorriereG @Andre_Dalma Ribadisco: finchè varrà la pena provarci, sereni che Juric ci prova e del Milan se ne fotte… -