Tommaso Zorzi insulta Giada per l'aspetto fisico? Dalla De Filippi si scatena l'inferno: "Cialtrone, buffone, bruciato" | Guarda (Di domenica 9 gennaio 2022) Riparte C'è posta per te - il programma di Maria De Filippi tornato su Canale 5 nella serata di sabato 8 gennaio - e si scatena un polverone su Tommaso Zorzi. Già, perché l'influencer e vincitore del Gf Vip ha commentato in modo spiazzante e probabilmente fuori luogo la vicenda di Fernando e Giada, padre e figlia che si sono riuniti nello studio della De Filippi dopo oltre vent'anni di lontananza. Una vicenda che ha commosso il pubblico, soprattutto per la sofferenza mostrata dall'uomo. Ma che c'entra Zorzi? Presto detto: seguendo il programma, nelle sue stories ha commentato facendo ironia su quanto stava vedendo. In particolare sull'aspetto fisico di Giada: una "zampata" che gli è valsa un fiume di critiche. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Riparte C'è posta per te - il programma di Maria Detornato su Canale 5 nella serata di sabato 8 gennaio - e siun polverone su. Già, perché l'influencer e vincitore del Gf Vip ha commentato in modo spiazzante e probabilmente fuori luogo la vicenda di Fernando e, padre e figlia che si sono riuniti nello studio della Dedopo oltre vent'anni di lontananza. Una vicenda che ha commosso il pubblico, soprattutto per la sofferenza mostrata dall'uomo. Ma che c'entra? Presto detto: seguendo il programma, nelle sue stories ha commentato facendo ironia su quanto stava vedendo. In particolare sull'di: una "zampata" che gli è valsa un fiume di critiche. ...

Advertising

realtimetvit : Emozioni, riflessioni e confessioni dei protagonisti della prima edizione di #DragRaceItalia: ogni domenica in seco… - realtimetvit : ?? BOOM! ??Dopo tanta attesa #DragRaceItalia sta per iniziare su #RealTime #canale31. ??QUESTA SERA ALLE 21.20 con… - fanpage : In queste ore il web chiede a gran voce l'espulsione di Katia Ricciarelli dal #Gfvip con l'hashtag #katiafuori. È i… - fabioskyblue : @giusyGiusyGiu @GrandeFratello O semplicemente mentre Tommaso Zorzi era protagonista da sé, lei per renderla tale d… - ICapovolto : RT @FacciamoI: Muoio?????? ma qnt mi son divertito ma qnt ci mancate ragazzi. Ma vi immaginate un programma con @stefyorlando e Tommaso Zorzi?… -