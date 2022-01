Sul rientro a scuola torna il valzer delle ordinanze (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - A volte ritornano. Le ordinanze, mesi fa all'ordine del giorno per aprire o chiudere, riaprire o richiudere scuole, attività commerciali, sportive e altro, tornano prepotentemente in primo piano. Sul tavolo la riapertura, in presenza, delle scuole. Il Governo da giorni insiste sulla linea del ritorno sui banchi, da domani, lunedì 10 gennaio. Le Regioni aumentano il pressing, e insistono fino all'ultimo, per un rinvio. La Campania ha già emesso un'ordinanza per rinviare a fine mese la ripresa delle lezioni; la Sicilia, invece, ha rimesso mano al calendario e ha deciso di concedere altri tre gironi di vacanza. Da Nord a Sud, intanto, e soprattutto nei piccoli centri, diversi sindaci hanno deciso il rinvio con apposite ordinanze, sulla base dell'aumento dei casi covid docuto alla ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - A volte rino. Le, mesi fa all'ordine del giorno per aprire o chiudere, riaprire o richiudere scuole, attività commerciali, sportive e altro,no prepotentemente in primo piano. Sul tavolo la riapertura, in presenza,scuole. Il Governo da giorni insiste sulla linea del ritorno sui banchi, da domani, lunedì 10 gennaio. Le Regioni aumentano il pressing, e insistono fino all'ultimo, per un rinvio. La Campania ha già emesso un'ordinanza per rinviare a fine mese la ripresalezioni; la Sicilia, invece, ha rimesso mano al calendario e ha deciso di concedere altri tre gironi di vacanza. Da Nord a Sud, intanto, e soprattutto nei piccoli centri, diversi sindaci hanno deciso il rinvio con apposite, sulla base dell'aumento dei casi covid docuto alla ...

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - Agenzia_Ansa : Scuola, il ministro Bianchi assicura il ritorno in presenza. 'Nessun ripensamento: siamo attenti a voci che ci arri… - manlius84 : Sul rientro a scuola, in sicurezza: Presenza = mascherine + vaccinazioni + ventilazione e purificazione dell'aria… - sulsitodisimone : Sul rientro a scuola torna il valzer delle ordinanze - infoitinterno : Scuola, battaglia sul rientro: dopo De Luca è pressing su Draghi per rinviare il rientro -