Scuola in trincea, braccio di ferro del governo con governatori e presidi: in ballo la salute dei giovani (Di domenica 9 gennaio 2022) Non c’è pace per la Scuola, che ancora una volta paga il prezzo più alto del Covid-19. La variante Omicron fa impennare i contagi, ma il governo vuole tenere aperte le classi per un ritorno in presenza dei ragazzi, mentre le Regioni, con presidi e sindacati, prospettano il pericolo di un ritorno in dad in pochi giorni. Mentre le ordinanze fioccano, esperti e osservatori accusano la maggioranza guidata da Mario Draghi di non aver fatto abbastanza per consentire un rientro in sicurezza. Nelle scuole è saltato il tracciamento, con i presidi che avvertono sulle difficoltà di assicurare le lezioni con buona parte del personale scolastico già in quarantena. Scuola, scontro tra governo, Regioni e presidi: a pagare sono i ragazzi La Scuola è la grana ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Non c’è pace per la, che ancora una volta paga il prezzo più alto del Covid-19. La variante Omicron fa impennare i contagi, ma ilvuole tenere aperte le classi per un ritorno in presenza dei ragazzi, mentre le Regioni, cone sindacati, prospettano il pericolo di un ritorno in dad in pochi giorni. Mentre le ordinanze fioccano, esperti e osservatori accusano la maggioranza guidata da Mario Draghi di non aver fatto abbastanza per consentire un rientro in sicurezza. Nelle scuole è saltato il tracciamento, con iche avvertono sulle difficoltà di assicurare le lezioni con buona parte del personale scolastico già in quarantena., scontro tra, Regioni e: a pagare sono i ragazzi Laè la grana ...

