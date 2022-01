Roma | Pellegrini | «Cose incommentabili Prendere quei 3 gol è impossibile»

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lorenzo, centrocampista della, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juve. Le parole del capitano giallorosso Ai microfoni diTV, Lorenzoha parlato dopoJuve. Le sue parole sulla sconfitta con la Juventus. PRESTAZIONE – «Al termine dei 90 minuti conta il risultato e oggi abbiamo portato a casa 0 punti. Ci ritroviamo sempre qui a commentare3 gol in quella maniera dopo che hai dominato per 70 minuti la Juventus è una cosa che dobbiamo riguardare perché non è possibile». COSTRUZIONE – «Su tutto c’è da lavorare, abbiamo detto che stiamo facendo questo processo con il mister, ma ci siamo stufati di dire che siamo in costruzione. Speriamo che il miglioramento arrivi il più ...

Advertising

brfootball : 11’: Roma 1-0 Juve 18’: Roma 1-1 Juve 48’: Roma 2-1 Juve 53’: Roma 3-1 Juve 70’: Roma 3-2 Juve 72’: Roma 3-3 Juve 7… - juventusfc : 53' | Pellegrini. 3-1 per la Roma #RomaJuve - CB_Ignoranza : Roma-Juventus, 82esimo: Chiellini entra in campo e al primo intervento azzoppa subito Pellegrini con una testata.… - amiradri18 : RT @brfootball: 11’: Roma 1-0 Juve 18’: Roma 1-1 Juve 48’: Roma 2-1 Juve 53’: Roma 3-1 Juve 70’: Roma 3-2 Juve 72’: Roma 3-3 Juve 77’: Roma… - Mie_Goyeng : RT @pulsesportsng: 11’: Roma 1-0 Juve 18’: Roma 1-1 Juve 48’: Roma 2-1 Juve 53’: Roma 3-1 Juve 70’: Roma 3-2 Juve 72’: Roma 3-3 Juve 77’: R… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pellegrini

...- Juventus non ci ha regalato solo uno spettacolare 3 - 4, ma anche il ritorno di tanti protagonisti come Lorenzo, sul quale pesa il rigore sbagliato del possibile pareggio, e ...L'arbitro concede un rigore allaall'82' ed espelle De Ligt per un fallo di mano: Szczesny para su. Il tabellino di- Juventus 3 - 4 Gol: Abraham T. 11', Dybala P. 18', ...Roma, 9 gennaio 2022- Una partita surreale, sempre in bilico e decisa negli ultimi minuti prima del fischio finale: Roma-Juventus non ci ha regalato solo uno spettacolare 3-4, ma anche il ritorno di t ...Il portiere polacco si reputa fortunato per la respinta sul tiro di Pellegrini dagli undici metri e poi parla di velleità Champions ...