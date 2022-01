Roma | il Valencia piomba su Diawara | i dettagli

(Di domenica 9 gennaio 2022) La lista dei partenti in casaè lunga. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha il compito di acquistare un centrocampista centrale, così da completare il reparto della rosa, non ritenuto soddisfacente da José Mourinho. Prima di tesserare un nuovo centrocampista però, c’è bisogno che ne venga venduto uno di quelli già presenti tra le L'articolo

Robert_Zef : RT @LAROMA24: Sergio Oliveira a un passo dalla Roma. Salutano Villar, Calafiori e Reynolds, c'è il Valencia su Diawara #AsRoma https://t.co… - infoitsport : Sergio Oliveira a un passo dalla Roma. Salutano Villar, Calafiori e Reynolds, c'è il Valencia su Diawara - CalcioOggi : Calciomercato Roma, Inter beffata | Futuro già deciso - - __mourinhismo__ : RT @LAROMA24: Sergio Oliveira a un passo dalla Roma. Salutano Villar, Calafiori e Reynolds, c'è il Valencia su Diawara #AsRoma https://t.co… - AHerSan89 : RT @LAROMA24: Sergio Oliveira a un passo dalla Roma. Salutano Villar, Calafiori e Reynolds, c'è il Valencia su Diawara #AsRoma https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Valencia

LAROMA24

...30 Spezia - Verona 1 - 2 16:30 Atalanta - Torino 16:30 Sassuolo - Genoa 1 - 1 18:30 Milan -3 -...05 Maccabi - Baskonia Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 18:30- Bursaspor 86 - 68 ......e come dicevamo sono diversi i calciatori che potrebbero salutare lain questa fase dell'anno. Un altro che potrebbe trasferirsi in Spagna è pure Amadou Diawara per il quale però ilnon ...Sigue EN VIVO el partido entre Juventus vs. Roma para HOY domingo 9 de enero vía ESPN y la transmisión ONLINE por Star Plus.Calciomercato Roma: i rumors riguardanti le trattative della sessione. Villar, Calafiori e Reynolds in prestito. Stallo per Diawara, addio a Pau Lopez ...