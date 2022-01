Quirinale, asse Conte-Letta per evitare una crisi al buio (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Lo spauracchio resta sempre Omicron, il dilagare dei contagi, l'eventualità che l'esercito dei grandi elettori possa assottigliarsi. Anche per questo motivo nel Pd e nel Movimento 5 stelle continua a non essere esclusa la possibilità che ci si possa appellare alla fine della partita al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ma il presidente della Repubblica ha già fatto sapere quali sono le sue intenzioni e, quindi, la trattativa per ora è su altri piani. E comprende ovviamente non solo il nome di chi dovrebbe sostituire Mattarella ma anche su chi debba, eventualmente, andare a palazzo Chigi nel caso di un 'trasloco' di Draghi. Ed è una trattativa bloccata. Draghi lunedì non dovrebbe dire neanche una parola sul 'dossier' Colle. Ha convocato una conferenza stampa per metterci la faccia sulle misure approvate in settimana in Consiglio dei ministri, ribadirà che l'Italia ha fatto da ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - Lo spauracchio resta sempre Omicron, il dilagare dei contagi, l'eventualità che l'esercito dei grandi elettori possa assottigliarsi. Anche per questo motivo nel Pd e nel Movimento 5 stelle continua a non essere esclusa la possibilità che ci si possa appellare alla fine della partita al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ma il presidente della Repubblica ha già fatto sapere quali sono le sue intenzioni e, quindi, la trattativa per ora è su altri piani. E comprende ovviamente non solo il nome di chi dovrebbe sostituire Mattarella ma anche su chi debba, eventualmente, andare a palazzo Chigi nel caso di un 'trasloco' di Draghi. Ed è una trattativa bloccata. Draghi lunedì non dovrebbe dire neanche una parola sul 'dossier' Colle. Ha convocato una conferenza stampa per metterci la faccia sulle misure approvate in settimana in Consiglio dei ministri, ribadirà che l'Italia ha fatto da ...

