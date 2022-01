Principio di incendio di un container prefabbricato | momenti di paura nel cuore della città

Advertising

lecco_notizie : Osnago. Principio d’incendio tetto, intervento dei Vigili del Fuoco - Cremonaoggi : Principio di incendio in un silos alla Sogis di Sospiro - Giorno_Sondrio : Principio d’incendio in un’abitazione - Telefriuli1 : Allarme intorno alle 7 di questa mattina. - anastasiamadam : RT @notav_info: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO – APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA ALLE 11 -

Ultime Notizie dalla rete : Principio incendio

IL GIORNO

... gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in piazza della Repubblica, in ausilio al personale dei vigili del fuoco, in quanto era scaturito undiin un container ...Sempre nella notte, poi, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Dogliani, per la messa in sicurezza in seguito ad un incidente stradale, a Roaschia, per ild'di una stufa a pellet e ...ANCONA - Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in piazza della Repubblica, in ausilio al personale dei vigili del fuoco, in quanto era scaturito ...Fortunatamente nessuna persona coinvolta Nella serata di ieri, gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in Piazza della Repubblica, ad Ancona, in ausilio ai Vigili del Fuoco, in quanto era sc ...