Osaka torna dopo le lacrime agli Us Open: ma è costretta al ritiro per un infortunio (Di domenica 9 gennaio 2022) La campionessa in carica dell'Australian Open Naomi Osaka si è ritirata da un torneo di riscaldamento per il Grande Slam per via di un infortunio addominale, gettando un'ombra sulla sua capacità di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) La campionessa in carica dell'AustralianNaomisi è ritirata da un torneo di riscaldamento per il Grande Slam per via di unaddominale, gettando un'ombra sulla sua capacità di ...

