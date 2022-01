New York, incendio in un palazzo: decine di feriti, si temono vittime (Di domenica 9 gennaio 2022) Un vasto incendio è divampato in mattinata (ora locale) in un condominio di 19 piani nel distretto del Bronx a New York. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, riportate dai media, decine di persone sono rimaste ferite, di cui almeno 31 in gravi condizioni, che sono state portate in ospedale. Si temono anche vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Un vastoè divampato in mattinata (ora locale) in un condominio di 19 piani nel distretto del Bronx a New. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, riportate dai media,di persone sono rimaste ferite, di cui almeno 31 in gravi condizioni, che sono state portate in ospedale. Sianche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

