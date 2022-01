Napoli Sampdoria, i convocati di Spalletti: prima volta per Tuanzebe (Di domenica 9 gennaio 2022) L’allenatore del Napoli Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Sampdoria Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match casalingo contro la Sampdoria. Arriva subito la chiamata per il neo acquisto Tuanzebe. Portieri: Ospina, Idasiak, Marfella. Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli. Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara. Attaccanti: Cioffi, Insigne, Mertens, Petagna, Politano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) L’allenatore delha diramato la lista deiper il match contro laLuciano, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match casalingo contro la. Arriva subito la chiamata per il neo acquisto. Portieri: Ospina, Idasiak, Marfella. Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Rrahmani,, Zanoli. Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara. Attaccanti: Cioffi, Insigne, Mertens, Petagna, Politano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

