LIVE Roma-Juventus 0-0, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: inizia la partita, più di 30mila tifosi all'Olimpico (Di domenica 9 gennaio 2022) 4? Tentativo di Cristante sugli sviluppi di un angolo ma senza trovare la porta. 3? Dybala prova la conclusione in area: è rasoterra per Rui Patricio. 1? inizia la partita! 18.30 Le due squadre si sistemano in mezzo al campo, quasi tutto pronto. 18.25 Nella giornata di oggi, la Roma ha dovuto apprendere la notizia della positività al Covid di Nicolò Zaniolo. Per questo, Mourinho ha voluto lanciare il classe 2003 Felix Afena-Gyan. 18.20 Questa sera, la Roma vuole tornare a vincere dopo l'1-1 con la Sampdoria e il 3-1 subito dal Milan. Invece, la Juventus non perde dal 27 novembre, dall'1-0 contro l'Atalanta. Sono 5 vittorie e 2 pareggi tra campionato e Champions League.

