LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Mattias Ekström, attardato Danilo Petrucci tra le moto (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.35 auto – Mattias Ekström ha fatto segnare il miglior tempo finora al primo check point, battendo Nasser Al-Attiyah di soli 7? e Giniel De Villiers di 27?. Brian Baragwanath è a 41?, con la Prodrive di Nani Roma proprio dietro di lui. Molti piloti devono ancora partire, incluso Sébastien Loeb, desideroso di recuperare il tempo perso venerdì. 08.55 moto – Il vincitore della tappa 5, Danilo Petrucci, si è infortunato al gomito poco dopo l'inizio della tappa 6. L'italiano è stato il 42° motociclista a partire questa mattina. L'ex pilota della motoGP è passato al km 121 al 30° posto, ad oltre sette minuti di distanza da Nacho Cornejo.

