Le minacce di stupro alla segretaria del Pd Roggiani scaturite dal post populista del leghista Morelli

(Di domenica 9 gennaio 2022) Vittima della gogna social, istigata stavolta non da un signor nessuno su Twitter o su Facebook, ma dal viceministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Alessandro, della Lega. La denuncia è di Silviadel Partito democratico di Milano, che su Facebook ha puntato il dito contro il: “Ogni giorno succede a centinaia di donne – ha scritto – ieri è successo a me. Travolta da decine di insulti,e inviti allo. La “mia presunta colpa”? Aver espresso un’opinione. Aver condannato le terribili violenze della notte di Capodanno sostenendo che queste violenze sono spesso figlie di una società patriarcale e che, per questo, serve un intervento a partire dscuola”. Il tutto è avvenuto perché ...

Il risultato? Incitamenti allo, offese,. Basta! Questo modus operandi, che mette alla gogna in particolare le donne è intollerabile. A Silvia un grande abbraccio e tutta la solidarietà ...Interviene così, su Twitter, anche la deputata dem Lia Quartapelle in merito allee agli inviti allorivolti alla segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani sotto un post ..."Ogni giorno succede a centinaia di donne, ieri è successo a me. Travolta da decine di insulti, minacce e inviti allo stupro": lo denuncia sul suo profilo Fb la segretaria del Pd metropolitano Milanes ...La segretaria del Pd milanese attaccata da commenti violenti e sessisti per il suo post sugli abusi di Capodanno in piazza Duomo, ripreso (con la foto) dal viceministro delle Infrastrutture, Alessandr ...