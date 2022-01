Lazio, Sarri: «Giocata a viso aperto. Mercato? La società sa cosa serve» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta esterna rimediata in casa dell’Inter: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Inter-Lazio, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una buona partita fino alla fine, restando in partita e cercando il pareggio. Questa è stata una partita a viso aperto, senza alcun tipo di timore. Non si è vista grande differenza in campo, se non per qualche sprazzo. Oggi abbiamo dimostrato una buona solidità. Speriamo di trovare continuità sotto questo punto di vista». DIFESA – «Noi dobbiamo essere più costanti. Abbiamo grande qualità davanti, ma ultimamente ci è mancata compattezza difensiva. Dopo qualche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Maurizio, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta esterna rimediata in casa dell’Inter: le sue dichiarazioni Maurizioha parlato nel post partita di Inter-, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto una buona partita fino alla fine, restando in partita e cercando il pareggio. Questa è stata una partita a, senza alcun tipo di timore. Non si è vista grande differenza in campo, se non per qualche sprazzo. Oggi abbiamo dimostrato una buona solidità. Speriamo di trovare continuità sotto questo punto di vista». DIFESA – «Noi dobbiamo essere più costanti. Abbiamo grande qualità davanti, ma ultimamente ci è mancata compattezza difensiva. Dopo qualche ...

