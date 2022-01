Kazakistan, l’ombra di un golpe dai mille padri (Di domenica 9 gennaio 2022) L’introduzione dello stato di emergenza e l’arrivo dei mantenitori della pace dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva stanno aiutando la presidenza Tokayev a ripristinare con rapidità l’ordine e la legalità in Kazakistan, lo stato-continente che fra il 2 e il 3 gennaio è sprofondato nel caos a causa di alcune proteste contro il caro-energia che, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 gennaio 2022) L’introduzione dello stato di emergenza e l’arrivo dei mantenitori della pace dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva stanno aiutando la presidenza Tokayev a ripristinare con rapidità l’ordine e la legalità in, lo stato-continente che fra il 2 e il 3 gennaio è sprofondato nel caos a causa di alcune proteste contro il caro-energia che, InsideOver.

Advertising

bizcommunityit : Cosa succede in Kazakistan: l’ombra del golpe sulle proteste e i 5.800 arresti di queste ore - ggramaglia : RT @AffInt: ??Oggi su @AffInt ???? Podcast: le ragioni della crisi in Kazakistan (N. Mikhelidze) ???? L’ombra dell’eversione sugli Stati Unit… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: In #Kazakistan il presidente #Tokayev va in tv e annuncia: 'Ho dato l'ordine di sparare senza preavviso sulla folla. N… - AffInt : ??Oggi su @AffInt ???? Podcast: le ragioni della crisi in Kazakistan (N. Mikhelidze) ???? L’ombra dell’eversione sugl… - ParliamoDiNews : Kazakistan, il presidente ordina: `Sparare alla folla senza preavviso`. L`ombra di Putin sulla carneficina – Libero… -