Gianmaria Antinolfi abbandona il GF Vip: ecco il vero motivo e quando andrà via (Di domenica 9 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip che abbandonerà la Casa più spiata d’Italia per tornare al suo lavoro di imprenditore. Gianmaria Antinolfi abbandona il GF Vip: ecco quando e il vero motivo quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. – ha affermato l’autore del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 gennaio 2022)sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip che abbandonerà la Casa più spiata d’Italia per tornare al suo lavoro di imprenditore.il GF Vip:e ilsi è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. – ha affermato l’autore del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Gianmaria Antinolfi abbandona il GF Vip: ecco il vero motivo e quando andrà via - IsaeChia : #GfVip 6, la sorella di Alessandro Basciano lo difende dalle critiche per aver dato l’immunità a Gianmaria Antinolf… - Novella_2000 : Gianmaria e Alessandro si scambiano l'immunità, Sophie non la prende affatto bene e sbotta (VIDEO) #gfvip - 361_magazine : Sophie Codegoni non ha digerito la preferenza che Alessandro ha dato a Gianmaria Antinolfi e nel post puntata i due… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano spiega perché ha dato il suo voto per l’immunità a Gianmaria Antinolfi invece che a S… -