Genoa-Sheva, avventura al capolinea? La decisione del club rossoblu (Di domenica 9 gennaio 2022) Potrebbe già essere ai titoli di coda l’avventura tra il Genoa e Andriy Shevchenko. Infatti, come riporta Telenord, complice la sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia la nuova proprietà starebbe penso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra. Shevchenko Genoa BallardiniTra i papabili per sostituirlo ci sarebbero Davide Ballardini e Rolando Maran, ancora a libro paga dal club rossoblu. Da capire se a all’ex ct verrà data un’ultima possibilità o se nella partita di Coppa Italia contro il Milan siederà un altro allenatore. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Potrebbe già essere ai titoli di coda l’tra ile Andriy Shevchenko. Infatti, come riporta Telenord, complice la sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia la nuova proprietà starebbe penso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra. ShevchenkoBallardiniTra i papabili per sostituirlo ci sarebbero Davide Ballardini e Rolando Maran, ancora a libro paga dal. Da capire se a all’ex ct verrà data un’ultima possibilità o se nella partita di Coppa Italia contro il Milan siederà un altro allenatore. Francesco Scanu

francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Genoa, #Shevchenko a rischio esonero: due nomi pronti a sostituirlo - ilgiovanemassi : Non per dire, ma io l'avevo detto il 7 novembre che #Sheva non era adeguato al ruolo #Genoa #GenoaSpezia - MilanWorldForum : Genoa: Sheva vicino all'esonero. Le news QUI -) - cmdotcom : #Genoa, #Shevchenko a rischio esonero: due nomi pronti a sostituirlo - Giornaleditalia : #italpresssport Allo Spezia il derby col Genoa, Thiago Motta batte Sheva -