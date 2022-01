Ferrovie Covid, da domani cancellati 180 treni regionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 180 i treni regionali di trenitalia , pari al 3% dell'offerta locale, che saranno cancellati a partire da domani per la riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi Omicron, ... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 180 iditalia , pari al 3% dell'offerta locale, che sarannoa partire daper la riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi Omicron, ...

Advertising

FerrovieInfo : Ecco, regione per regione, tutti i cambiamenti dei prossimi giorni per #Trenitalia. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni… - lagenda70889069 : Piemonte: mancano i ferrovieri positivi al Covid, via alle corse con i bus da lunedì 10 gennaio #Covid #Ferrovie… - FerrovieInfo : Dal 10 gennaio anche #Trenitalia riorganizza i servizi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #7gennaio - FerrovieInfo : Ci si prepara per la ripartenza. Ammesso che ci sarà. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #TrenitaliaTper… - ilbisa1 : In Italia le ferrovie messe in ginocchio da governo e popolo sempre più positivo al covid -