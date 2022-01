El Paìs: “Napoli è in subbuglio per l’addio di Insigne il successore di Maradona nel cuore dei tifosi” (Di domenica 9 gennaio 2022) El Paìs dedica mezza pagina al passaggio di Insigne al Toronto Football Club che – ricorda subito il quotidiano spagnolo – ha chiuso la scorsa stagione al penultimo posto nella Eastern Conference della MLS il campionato degli Stati Uniti. Il titolo dell’articolo è a dir poco enfatico: «Una stella del calcio a Toronto». Il giornalista – Diego Torres – deve apprezzare molto Insigne, lo definisce “il giocatore più creativo della nazionale italiana che ha vinto l’ultimo Europeo”. El Paìs, attingendo alla tradizionale bibbia dei luoghi comuni, scrive che “Napoli è in subbuglio” (traduciamo così convulsion). Lo definisce addirittura successore di Maradona. Pochi ambienti calcistici sono sul confine dove si diluiscono sentimenti sacri e profani. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Eldedica mezza pagina al passaggio dial Toronto Football Club che – ricorda subito il quotidiano spagnolo – ha chiuso la scorsa stagione al penultimo posto nella Eastern Conference della MLS il campionato degli Stati Uniti. Il titolo dell’articolo è a dir poco enfatico: «Una stella del calcio a Toronto». Il giornalista – Diego Torres – deve apprezzare molto, lo definisce “il giocatore più creativo della nazionale italiana che ha vinto l’ultimo Europeo”. El, attingendo alla tradizionale bibbia dei luoghi comuni, scrive che “è in” (traduciamo così convulsion). Lo definisce addiritturadi. Pochi ambienti calcistici sono sul confine dove si diluiscono sentimenti sacri e profani. ...

