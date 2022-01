Disco Inferno | “Wardlow dovrebbe annientare CM Punk”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il booking di CM, dal momento del suo ritorno al wrestling, è sempre stato oggetto di discussione tra i fan e non solo. Eric Bischoff ad esempio aveva dichiarato che il wrestler di Chicago non ha più lo star power necessario per elevare nuovi talenti. Il wrestler è attualmente impegnato in un feud con MJF e i due si stanno ripetutamente scambiando promo infuocati. Nel prossimo episodio di Dynamite,affronterà la guardia del corpo di Friedman,: quest’ultimo è reduce da una scia di successi convincenti e la leggenda della WCW,, crede che questa sciacontinuare anche ai danni dell’ex campione WWE. This is War!ha parlato al podcast Keepin’ It 100, suggerendo una stipulazione particolare ...

Disco Inferno a Keepin' It 100 podcast ha rivelato come per lui Wardlow sarà più acclamato di CM Punk nel prossimo episodio di AEW Dynamite ...