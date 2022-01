Diretta Inter-Lazio 0-0: la prima occasione è per Perisic, colpo di testa alto (Di domenica 9 gennaio 2022) La Lazio che sfida la capolista Inter si aggrappa a Milinkovic-Savic: il serbo - decisivo con una doppietta contro l'Empoli - ha nei nerazzurri la sua vittima preferita. Sono già 5 i gol... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 gennaio 2022) Lache sfida la capolistasi aggrappa a Milinkovic-Savic: il serbo - decisivo con una doppietta contro l'Empoli - ha nei nerazzurri la sua vittima preferita. Sono già 5 i gol...

Advertising

Inter : Vigilia di #BolognaInter, primo match del 2022: in diretta la conferenza stampa di mister Inzaghi - zazoomblog : LIVE Inter-Lazio 0-0 Serie A calcio 2022 in DIRETTA: si parte! - #Inter-Lazio #Serie #calcio #DIRETTA: - gianniparisio : RT @CalcioPillole: CIP in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza per #interlazio. Le formazioni ufficiali dal nostro inviato @gianniparisio.… - DaniloBatresi : RT @Gazzettino: Diretta Inter-Lazio 0-0: Iniziata a San Siro. Primi minuti di studio - Gazzettino : Diretta Inter-Lazio 0-0: Iniziata a San Siro. Primi minuti di studio -