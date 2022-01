“Cry Macho” | a cavallo con Clint Eastwood in cerca di redenzione

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Titolo: Cry– Ritorno a casa Regia:Durata: 105’ Genere: Western, drammatico Interpreti: Dwight Yoakam,, Eduardo Minett, Natalia Traven, Fernanda Urrejola, Horacio Garcia Rojas Programmazione: Cinema Valutazione IMDB: 5.7/10 Texas, 1980: l’ex campione di rodeo Michael “Mike” Milo () dopo una vita di imprese sportive si trova sommerso dai debiti. I bicchieri al bar sono passati da svago occasionale a passatempo fisso e ormai l’impiego da addestratore di cavalli non è più sufficiente per ripagare la cifra che deve al suo capo, Howard Polk (Dwight Yoakam). Questi è infatti il proprietario del ranch dove Milo lavora da molto tempo e per liberarlo dal debito gli propone una missione fortemente rischiosa. L’addestratore dovrà ...