Colle, Berlusconi: grazie a segretario Ppe per sostegno, siamo colonne Ue (Di domenica 9 gennaio 2022) 'grazie al mio amico Antonio Lopez, segretario generale del Ppe, per le parole che ha voluto riservarmi nella sua intervista a 'Il Giornale'. siamo la colonna portante dell'Ue, vogliamo istituzioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 gennaio 2022) 'al mio amico Antonio Lopez,generale del Ppe, per le parole che ha voluto riservarmi nella sua intervista a 'Il Giornale'.la colonna portante dell'Ue, vogliamo istituzioni ...

Advertising

fattoquotidiano : “Era gigantesco, non entrava in ascensore”. Berlusconi insegue il Colle e regala i quadri comprati in tv ai parlame… - Antonio_Tajani : Berlusconi è il miglior candidato possibile per il Colle. Può rappresentare l’unità nazionale. Intervista a… - fattoquotidiano : C’è una lista, che ad Arcore viene aggiornata di ora in ora, per l’operazione Quirinale. Ce l’hanno Silvio Berlusco… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'Grazie al mio amico Antonio Lopez, segretario generale del Ppe, per le parole che ha voluto riservarmi. Siamo la colonn… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Grazie al mio amico Antonio Lopez, segretario generale del Ppe, per le parole che ha voluto riservarmi. Siamo la colonn… -