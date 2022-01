Ciclocross oggi | Campionati Italiani 2022 | orari gare | canale tv | programma | streaming

(Di domenica 9 gennaio 2022)domenica 9 gennaio è il terzo ed ultimo giorno deidi. A Variano di Basiliano si terrannoletra gli agonisti nelle categorie Junior, Under 23 ed Elite. Si parte alle 9:30 con la prova riservata agli Uomini Junior. Tantissimi gli iscritti alla gara vinta lo scorso anno da Bryan Olivo, i partecipanti saranno ben 91, compreso il bronzo europeo Luca Paletti, grande favorito per la vittoria del titolo. Seguiranno poi le Donne Junior, che tornano a disputare una prova esclusiva e non accorpate alle under 23 e alle Elite. La qualità tra le Junior sembra essere più diffusa che al maschile, con Federica Venturelli e Veronica Corvi a guidare il lotto delle favorite. Alle 11:30 sarà la volta degli Under 23 Uomini, gara ...

biciPRO1 : Prima giornata di titoli individuali ai Campionati Italiani di ciclocross a Variano di Basiliano (UD). Protagonista… - alventomagazine : Preparativi e dietro le quinte #ciclocross #tricolore #cx Oggi si scatenano le categorie giovanili - ECorsari : RT @giocanc2: Ho mio nipote che fa ciclocross e domani ha una gara perciò oggi ha dovuto fare il tampone in una farmacia di un amico di fam… - giocanc2 : Ho mio nipote che fa ciclocross e domani ha una gara perciò oggi ha dovuto fare il tampone in una farmacia di un am… - sandrobrambilla : 7 gennaio 2022 (oggi) #Variano di #Basiliano (#Udine) #Campionatiitaliani di #ciclocross 2022 - - Commentai la prim… -

Titolo italiano per Biagio Palmisano ai Campionati italiani di ciclocross che sono in corso in Friuli Venezia Giulia, a Variano di Basiliano. L'atleta fasanese tesserato per il Team Narducci Cofano di Pezze di Greco ha conquistato il tricolore. Domenica a Variano di Basiliano (Udine), casa del c.t. Pontoni, si conclude la rassegna con le gare più attese. Quasi in 1.000 al via tra tutte le categorie. Elisa Bianchi, campionessa italiana di ciclocross nella categoria Esordienti del secondo anno. La Brescia che pedala festeggia le sue sorelle d'Italia.