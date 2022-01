Avanza la ciclovia della Valmusone | entro l' estate la partenza dei lavori La variante in Provincia

(Di domenica 9 gennaio 2022) RECANATI - Passi in avanti per lache attraversa anche il territorio di Recanati. 'Il termine deiè previsto per il 2023' commenta l'assessore all'urbanistica Michele ...

Ultime Notizie dalla rete : Avanza ciclovia

corriereadriatico.it

RECANATI - Passi in avanti per ladella Valmusone che attraversa anche il territorio di Recanati. 'Il termine dei lavori è previsto per il 2023' commenta l'assessore all'urbanistica Michele Moretti. La variante al progetto, ...RECANATI - Passi in avanti per ladella Valmusone che attraversa anche il territorio di Recanati. 'Il termine dei lavori è previsto per il 2023' commenta l'assessore all'urbanistica Michele Moretti. La variante al progetto, ...«La ciclovia arriverà fino al Fosso delle conce e potrà collegarsi con il percorso reso possibile grazie alla seconda parte di interventi in quella zona. Interventi che prevedono, appunto, la ...Il vicesindaco Corsi: "Nel 2022 previsti 69 interventi, ma abbiamo già vinto bandi finanziati dal Pnrr quindi l’elenco presto aumenterà" ...