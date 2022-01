ATP Cup 2022, Spagna-Canada 0-2: Felix Auger-Aliassime batte Bautista Agut e regala il trionfo finale (Di domenica 9 gennaio 2022) Il trionfo di Felix Auger-Aliassime e del Canada. Sono i nordamericani ad aggiudicarsi l’edizione 2022 dell’ATP Cup a Sydney (Australia). Il n.11 del mondo, dopo la vittoria del connazionale Denis Shapovalov contro Pablo Carreno Busta, ha completato l’opera. Auger-Aliassime, infatti, ha sconfitto per 7-6 (3) 6-3 Roberto Bautista Agut (n.19 del ranking) e quindi ha reso inutile la disputa del doppio. Un successo frutto della voglia di emergere dei canadesi che nel corso dell’intero torneo hanno messo in mostra qualità notevoli, come si è potuto notare quest’oggi in un confronto di alto rilievo. In questo contesto, il classe 2000 ha risposto presente mettendo sul campo le sue capacità tecniche e fisiche. Da domani, non a ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildie del. Sono i nordamericani ad aggiudicarsi l’edizionedell’ATP Cup a Sydney (Australia). Il n.11 del mondo, dopo la vittoria del connazionale Denis Shapovalov contro Pablo Carreno Busta, ha completato l’opera., infatti, ha sconfitto per 7-6 (3) 6-3 Roberto(n.19 del ranking) e quindi ha reso inutile la disputa del doppio. Un successo frutto della voglia di emergere dei canadesi che nel corso dell’intero torneo hanno messo in mostra qualità notevoli, come si è potuto notare quest’oggi in un confronto di alto rilievo. In questo contesto, il classe 2000 ha risposto presente mettendo sul campo le sue capacità tecniche e fisiche. Da domani, non a ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - OA_Sport : #ATPCUP Felix Auger-Aliassime supera Bautista-Agut e regala il successo finale al Canada dei giovani - FiorinoLuca : @reddevilrm Veder svettare Bautista non ha prezzo. A parte gli scherzi, è utile per vedere chi ha fatto più punti in ATP Cup ?? - repubblica : Tennis, Atp Cup al Canada: battuta la Spagna. Nadal fa subito centro, a Melbourne titolo numero 89 in carriera - badrnotbader : RT @FiorinoLuca: Felix Auger-Aliassime rientra in top 10 dopo l’ATP Cup e scavalca sia Sinner che Hurkacz ritoccando il proprio best rankin… -