Allerta meteo arancione per neve in Puglia | gialla in altre Regioni | preoccupa il maltempo al sud

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 9 gennaio 2022) La Protezione Civile ha diramato un’per la giornata di domani, lunedì 10 gennaio, riguardante numerosi territori de Sud Italia investiti in queste ore da. Rischioper la, a causarla è un sistema perturbato a carattere freddo che sta attraversando la Penisola.al Sud,per lunedì 10 gennaio inCome riportato dal sito della Protezione Civile, per domani è stata annunciata un’“sull’area settentrionale della“. Non solo,su “Abruzzo, Molise e su alcuni settori di, ...