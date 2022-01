A Monreale sale in contagio ma Arcidiacono invita alla calma | “Evitiamo catastrofismi”

(Di domenica 9 gennaio 2022)– Non vi è alcuna catastrofe a, che si allinea ai dati in aumento di tutti i Comuni siciliani ma che può contare su percentuali di cittadini vaccinati tra le più alte della provincia. L’alta percentuale disi sottoposti al vaccino e la variante Omicron, che a parer degli esperti si presenterebbe con (live.it)

... della Cappella Palatina di Palermo, del Duomo die di quello di Cefalù; potrà toccare ...marionette Antonio Pasqualino di Palermo con alcuni dei pezzi custoditi all'interno delle proprie. ...... della Cappella Palatina di Palermo, del Duomo die di quello di Cefalù; potrà toccare ...marionette Antonio Pasqualino di Palermo con alcuni dei pezzi custoditi all'interno delle proprie. ...– Quasi un centinaio di nuovi positivi in poco più di 24 ore a Monreale, ma la situazione rimane comunque stabile per via dell’alto numero di vaccinati. Ad oggi a Monreale l’80% degli abitanti ha avut ...PALERMO, 30 dicembre – In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati diagnosticati 3.963 nuovi casi (ieri erano stati 3.729) con 55.769 tamponi processati (ieri erano 55.631) e un tasso di positività ch ...