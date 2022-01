ULTIM’ORA: la decisione del Giudice Sportivo sulle 4 partite non giocate (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo le discussioni degli ultimi giorni sul come gestire le partite non disputate, in mattinata è arrivata una prima decisione da parte del Giudice Sportivo sui casi di Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Stadio Dall’Ara, BolognaTutte le 4 partite in questione sono soggette alla formula sub iudice, ovvero che non è stata ancora presa una decisione e verrà rimandata successivamente. Per ora dunque, non ci sarà alcun 3-0 a tavolino e se ne discuterà più avanti. Questo è importante soprattutto per le squalifiche di alcuni giocatori. Infatti tutti i calciatori che avrebbero dovuto scontare la propria squalifica in una delle partite “non disputate” come Calhanoglu, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo le discussioni degli ultimi giorni sul come gestire lenon disputate, in mattinata è arrivata una primada parte delsui casi di Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Stadio Dall’Ara, BolognaTutte le 4in questione sono soggette alla formula sub iudice, ovvero che non è stata ancora presa unae verrà rimandata successivamente. Per ora dunque, non ci sarà alcun 3-0 a tavolino e se ne discuterà più avanti. Questo è importante soprattutto per le squalifiche di alcuni giocatori. Infatti tutti i calciatori che avrebbero dovuto scontare la propria squalifica in una delle“non disputate” come Calhanoglu, ...

