Treviglio e lo choc per Francesca Bornaghi morta a 26 anni | il papà | «Stava bene»

(Di domenica 9 gennaio 2022) «mo salendo per andare a letto, quando ci siamo accorti che qualcosa non andava, abbiamo trovato nostra figlia priva di vita sotto la doccia, non ha neppure avuto il tempo di chiamare aiuto — dice il padre, ancora sotto—., non aveva patologie pregresse, né ha avuto sintomi che potessero far presagire questa tragedia»…. Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Treviglio choc

Il direttore sportivo del Pistoia Basket, Sambugaro: "Johnson ha scelto di andare a sentenza per accorciare i tempi. Ma non possiamo aspettare" ...La ragazza sognava di diventare psicologa. Il dolore del padre: l'abbiamo trovata sotto la doccia, non ha neppure avuto il tempo di chiamare aiuto ...