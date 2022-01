Traffico Roma del 08-01-2022 ore 08:30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Luceverde Roma da Simona Cerchiara una buona giornata buon sabato mattina regolare il Traffico in queste ore mattina per il momento con Traffico nella norma da ieri pomeriggio però chiuso un tratto della via Trionfale nelle due direzioni Ci troviamo tra la zona Prati e la salita verso la Balduina In alternativa percorrere la panoramica trasporto pubblico oggi con lo sciopero in Trenitalia dalle 9:17 possibili ripercussioni con una riduzione dell’offerta meno corse venerdì prossimo il 14 gennaio invece in programma uno sciopero generale di quattro ore con a rischio tutti i principali collegamenti Roma Lido Oggi in servizio fino a piramide la nuova programmazione prevede l’arrivo a San Paolo il sabato e nei giorni festivi e con questo per il momento è tutto ai dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022) Luceverdeda Simona Cerchiara una buona giornata buon sabato mattina regolare ilin queste ore mattina per il momento connella norma da ieri pomeriggio però chiuso un tratto della via Trionfale nelle due direzioni Ci troviamo tra la zona Prati e la salita verso la Balduina In alternativa percorrere la panoramica trasporto pubblico oggi con lo sciopero in Trenitalia dalle 9:17 possibili ripercussioni con una riduzione dell’offerta meno corse venerdì prossimo il 14 gennaio invece in programma uno sciopero generale di quattro ore con a rischio tutti i principali collegamentiLido Oggi in servizio fino a piramide la nuova programmazione prevede l’arrivo a San Paolo il sabato e nei giorni festivi e con questo per il momento è tutto ai dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel ...

Advertising

LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… - InfoAtac : #info #atac ?? #l avori Chiusa al traffico veicolare via Crescenzio, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via… - InfoAtac : #info #atac ?? #lavori Chiusa al traffico veicolare via Cicerone, altezza civ. 19 (intervento dei VV.F. ) Le lin… - PivaPaola : RT @ViaggiaTreno: Linea AV #Roma - #Firenze: traffico rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione. In corso l'interv… - Emergenza24 : RT @ViaggiaTreno: Linea AV #Roma - #Firenze: traffico rallentato per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione. In corso l'interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma I saldi invernali: meno 33,48% l'affluenza ai negozi rispetto al 2021 Cala il traffico ai negozi fisici i primi giorni dei saldi rispetto a gennaio 2021 Secondo i dati raccolti grazie allo strumento di geotracking di Tiendeo, il traffico ai negozi fisici ha registrato ...

Cresce ancora la curva dei contagi. Scuole chiuse in diversi comuni ... oltre a comunicare due nuovi positivi al molecolare e 7 al rapido (due dei quali residenti a Roma),...al corpo di polizia municipale che ha garantito l'ordinato scorrere dell'ingente flusso di traffico ...

Blocco del traffico a Roma, domani niente auto nella fascia verde: ecco chi può circolare RomaToday Percorsi pedonali senza più barriere Lavori in via Radici Nord con stop al traffico. Saranno tagliati sette tigli che una perizia ha ritenuto deboli per malattie ...

Auto si ribalta in via Roma Grave ragazza di vent’anni PIEVE A NIEVOLE. La Befana non è stata benevola con una ragazza rumena di 22 anni, protagonista suo malgrado di un brutto incidente automobilistico che le è costato il ricovero in codice arancione all ...

Cala ilai negozi fisici i primi giorni dei saldi rispetto a gennaio 2021 Secondo i dati raccolti grazie allo strumento di geotracking di Tiendeo, ilai negozi fisici ha registrato ...... oltre a comunicare due nuovi positivi al molecolare e 7 al rapido (due dei quali residenti a),...al corpo di polizia municipale che ha garantito l'ordinato scorrere dell'ingente flusso di...Lavori in via Radici Nord con stop al traffico. Saranno tagliati sette tigli che una perizia ha ritenuto deboli per malattie ...PIEVE A NIEVOLE. La Befana non è stata benevola con una ragazza rumena di 22 anni, protagonista suo malgrado di un brutto incidente automobilistico che le è costato il ricovero in codice arancione all ...