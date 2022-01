Sara Ricci e Paolo Calissano sono stati insieme? La verità sul loro rapporto

Leggi su chenews

(Di sabato 8 gennaio 2022)nella realtà? I due attori siconosciuti sul set della soap Vivere e trac’era un forte legame. Scopriamo qualcosa in più. Foto: InstagramLa mattina del 31 dicembre 2021 è stata data la notizia della morte di. L’attore ligure è stato trovato senza vita nella sua abitazione romana, dopo che non dava segni di vita da diverse ore. In questi giorni dal drammatico evento, tantissimi colleghi, amici e conoscenti hanno ricordato. Tra coche erano più vicini ac’era, attrice il cui ...