Riduzione capienza stadi | arriva la decisione definitiva!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il dilagarsi dell’infezione da Covid-19 preoccupa anche il mondo del calcio, che si prepara nelle prossime settimane a unanelladegli. L’agenzia di stampa AGI fa sapere che l’Assemblea della Lega Calcio (ancora in corso) avrebbe stabilito che per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. CAGLIARI, ITALY – DECEMBER 18: Match balls during the Serie A match between Cagliari Calcio and Udinese Calcio at Sardegna Arena on December 18, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Già nelle scorse si era parlato di possibili provvedimenti a tal proposito, considerando la curva dei contagi continua a salire ormai da settimane. Attese, dunque, di qui a breve annunci ufficiali che attestino latrapelata proprio in questi ...