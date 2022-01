Probabili formazioni Napoli-Sampdoria, ventunesima giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Napoli-Sampdoria, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il massimo torneo italiano torna in campo dopo la sosta natalizia e, nonostante i crescenti casi di Covid-19, la Lega ha deciso di non concedere alcun rinvio. Il calcio d’inizio è fissato per le 16:30 di domenica 9 gennaio. Ecco le possibili scelte dei due tecnici. Napoli– Squadra falcidiata dal Covid, Spalletti ha i giocatori contati. Difesa improvvisata, Politano, Elmas ed Insigne alle spalle di Mertens. Sampdoria – Con Candreva squalificato, D’Aversa ritrova Askildsen a centrocampo. In attacco confermatissimi Gabbiadini e Caputo. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Il massimo torneo italiano torna in campo dopo la sosta natalizia e, nonostante i crescenti casi di Covid-19, la Lega ha deciso di non concedere alcun rinvio. Il calcio d’inizio è fissato per le 16:30 di domenica 9 gennaio. Ecco le possibili scelte dei due tecnici.– Squadra falcidiata dal Covid, Spalletti ha i giocatori contati. Difesa improvvisata, Politano, Elmas ed Insigne alle spalle di Mertens.– Con Candreva squalificato, D’Aversa ritrova Askildsen a centrocampo. In attacco confermatissimi Gabbiadini e Caputo.: Ospina; Di Lorenzo, ...

