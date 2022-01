Phisikk du role – Lettera a Berlusconi

Leggi su formiche

(Di sabato 8 gennaio 2022) Onorevole Presidente(semel onorevole Presidente semper onorevole Presidente), Mi consenta di rubarLe qualche prezioso momento per indirizzarLe alcune modeste proposte. Ideuzze che potrà considerare come Le pare, anche bislacche elucubrazioni di un accademico barese che abita poco lontano da San Nicola (notoriamente Santo Taumaturgo amato e venerato trasversalmente, dall’ovest all’est del globo. Putin compreso). Con questa credenziale “ortodossa”, pertanto vorrei chiederLe di farsi protagonista- ruolo che Le è particolarmente congeniale- di una iniziativa politica per la Presidenza della Repubblica. Il quadro è chiaro: le formazioni politiche sono tutte all’impasse. Figlie del remotissimo voto del 2018, che sollecitò nel corpo elettorale tutti gli istinti di pancia contemplati dai più accreditati manuali di medicina, quelle “entità” (che qualcuno si ostina a ...