"Parlavano tutti in arabo". Spuntano le chat delle violenze a Milano (Di sabato 8 gennaio 2022) Le vittime ricordano le frasi in arabo ma dai social emergono altri dettagli: gli aggressori sarebbero tutti egiziani e abituali frequentatori della zona Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Le vittime ricordano le frasi inma dai social emergono altri dettagli: gli aggressori sarebberoegiziani e abituali frequentatori della zona

Advertising

Guido_Pelloni : RT @Sfn1974: 'Parlavano tutti in arabo'. Spuntano le chat delle violenze a Milano - ohsoslytherin_ : @samy961001 si ieri in puntata, ma non ha detto roma, aveva iniziato la frase ma non l'hanno fatta finire perché ov… - Sfn1974 : 'Parlavano tutti in arabo'. Spuntano le chat delle violenze a Milano - RItaliaN21 : Molestie di Capodanno, le chat delle vittime: “Parlavano tutti in arabo”, “Avevo 15 mani addosso”, “Sono egiziani”: - FabrizioDalCol : 'Parlavano tutti in arabo'. Spuntano le chat dell'incubo 8 Gennaio 2022 - 11:20 Le vittime ricordano le frasi in ar… -