Milan Femminile, Guagni: "Adesso testa al campionato. Unite si può tutto!"

Alia Guagni, neo calciatrice del Milan Femminile, ha commentato così la sconfitta in Supercoppa Italiana per mano della Juventus

Eurosport_IT : CAMPIONESSE ???? La Juventus femminile vince la supercoppa italiana battendo il Milan per 2-1 #JuveMilan… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - FIGCfemminile : ..quando si dice ‘??s?? ???? ??????’ ?? ?? Juventus - Milan ?? Benito Stirpe, Frosinone ?? 8/1/21 14:30 ?? @TIM_vision… - serenel14278447 : La Juve Femminile trionfa in Supercoppa: terzo successo consecutivo, battuto il Milan in rimonta 2-1 - infoitsport : Pagelle Juventus Milan femminile: promosse Giuliani e Grimshaw -