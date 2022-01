Microcredito per Pmi e professionisti: accordo tra Bcc Napoli ed Enm (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì 10 gennaio, alle ore 11, presso la sala Conferenze della BCC di Napoli (Via Cervantes 78) si terrà la conferenza stampa per presentare il nuovo protocollo di intesa siglato tra Banca di Credito Cooperativo ed Ente Nazionale per il Microcredito. L’accordo è finalizzato alla promozione sul territorio di progetti di Microcredito destinati a Pmi e liberi professionisti nonché di progetti di Microcredito sociale. All’appuntamento con la stampa saranno presenti il Presidente di Bcc Napoli, Amedeo Manzo, il Presidente dell’ENM, Mario Baccini, con il Segretario Generale Riccardo Graziano. L’iniziativa mira a rafforzare il settore creditizio in un momento di particolare criticità per il sistema economico, offrendo un sostegno ai soggetti più colpiti dalla mancanza di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì 10 gennaio, alle ore 11, presso la sala Conferenze della BCC di(Via Cervantes 78) si terrà la conferenza stampa per presentare il nuovo protocollo di intesa siglato tra Banca di Credito Cooperativo ed Ente Nazionale per il. L’è finalizzato alla promozione sul territorio di progetti didestinati a Pmi e liberinonché di progetti disociale. All’appuntamento con la stampa saranno presenti il Presidente di Bcc, Amedeo Manzo, il Presidente dell’ENM, Mario Baccini, con il Segretario Generale Riccardo Graziano. L’iniziativa mira a rafforzare il settore creditizio in un momento di particolare criticità per il sistema economico, offrendo un sostegno ai soggetti più colpiti dalla mancanza di ...

