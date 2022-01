Linee guida anti-Covid in Università: capienza limitata in aula e turni per evitare assembramenti (Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo. Con una lettera agli studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo d’Ateneo, il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo Sergio Cavalieri, considerato il principio di salvaguardia della salute personale e la tutela della continuità della vita sociale e istituzionale in seguito all’incremento dei contagi da Covis-19, ha comunicato quanto stabilito dal Decreto Rettorale di approvazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche per il periodo gennaio-febbraio 2022, discusso e approvato venerdì 7 gennaio. Il Rettore dell’Ateneo orobico, invitando alla cautela e alla prudenza, tramite la comunicazione agli studenti e al personale, ha divulgato le nuove normative a cui dovrà attenersi la comunità accademica a decorrere dal 10 gennaio per i prossimi due mesi, fino a diverse disposizioni, specificando le modalità di svolgimento delle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo. Con una lettera agli studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo d’Ateneo, il Rettore dell’degli studi di Bergamo Sergio Cavalieri, considerato il principio di salvaguardia della salute personale e la tutela della continuità della vita sociale e istituzionale in seguito all’incremento dei contagi da Covis-19, ha comunicato quanto stabilito dal Decreto Rettorale di approvazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche per il periodo gennaio-febbraio 2022, discusso e approvato venerdì 7 gennaio. Il Rettore dell’Ateneo orobico, invitando alla cautela e alla prudenza, tramite la comunicazione agli studenti e al personale, ha divulgato le nuove normative a cui dovrà attenersi la comunità accademica a decorrere dal 10 gennaio per i prossimi due mesi, fino a diverse disposizioni, specificando le modalità di svolgimento delle ...

