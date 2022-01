Letta prepara il pallottoliere Ma il Pd lo isola sul Colle

Advertising

JackyHopeWorld_ : @taetaesevrthg avendola poi letta tutta (ormai qualche mese fa) si. assolutamente Jk...non farò spoiler ma io ho pi… - malpeloR : @latwittipe Gianni Letta. Ce lo stanno a prepara' piccolo sto biscotto. - cercomami : @matteorenzi È evidente che ora nel PD possono rientrare i rottamati oltre ad accogliere i 5S falliti. Letta si pre… - YanezAgain : @FrancaMassi @MariaTe40261489 @sciltian @carutig in Toscana Renzi non ha alcun bisogno di palesarsi perché lo conos… - gianni_pinelli : 'Il Pd dei Letta e degli Speranza , del CTS, degli scienziati farlocchi, dei guitti a sussidio, vuole una sola cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta prepara

ilGiornale.it

Nubi si addensano su Palazzo Chigi , dove Mario Draghi sial periodo più duro della sua legislatura. Tra circa due settimane inizierà la votazione per ...che ha introdotto l'obbligo [...]...Il pensiero che Enricoaffida ai social è dedicato alla festa del Tricolore, ma si spiega perfettamente alla partita per il Quirinale che si sta per aprire. Il segretario siper la ...Inter, dopo l'esito del tampone di Dzeko mister Inzaghi si prepara ai prossimi impegni contro Lazio e Juventus con uno spirito diverso.Nelle ultime ore, la corrente guidata da Matteo Orfini ha annunciato di voler proporre in direzione l'opzione 'Mattarella Bis'. Una eventualità che il Capo dello Stato in carica ha allontanato a più r ...