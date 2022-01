Leonardo Sciascia | l’autore del realismo critico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022)nacque a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nel 1921. All’età di 20 anni ottenne l’abilitazione all’insegnamento elementare, professione che esercitò per diverso tempo. La sua vita fu caratterizzata da un fortissimo attaccamento all’ambiente politico, il quale influenzò profondamente anche il suo percorso letterario. Dal 1979 al 1983 fu deputato in Parlamento per il Partito Radicale. Tra le sue opere più celebri ricordiamo Il giorno della civetta, del 1961. Questo romanzo fu particolarmente importante perché per la prima volta pose l’attenzione su una questione che fino ad allora era sempre stata trascurata: il problema della mafia in Italia.ottenne così un’enorme rilevanza nell’ambiente culturale italiano, e tuttora viene considerato tra gli autori più significativi del ‘900. Il ...