Le critiche di Barù ad Alfonso Signorini | è l’unico a prendere una posizione

Finalmente qualcuno nella casa del Grande Fratello VIP 6 dice qualcosa di sensato, che prescinda da un rapporto o una amicizia. Se è vero che alcune persone di una certa generazione ( stiamo comunque parlando di una donna di 70 anni, non di una signora di 90) hanno una mentalità diversa dai cinquantenni, dai quarantenni e via dicendo, è anche vero che non si possono giustificare. Soprattutto se le cose dette, sono dette con cattiveria, mentalità a parte. Quando Alfonso Signorini giustifica Katia Ricciarelli, dicendo che anche sua madre aveva un certo tipo di mentalità, dimentica anche un'altra cosa fondamentale: sua madre non andava in televisione, non doveva avere a che fare con altra gente in un programma ( un reality) e non veniva vista in diretta h24 quasi, da milioni di spettatori. E Barù, con le sue frasi, coincise ma precise è ...

