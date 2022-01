Il Torino si muove sul mercato | tutti i nomi monitorati

(Di sabato 8 gennaio 2022)scatenato sul: la dirigenza vuole regalare dei rinforzi a Juric per migliorare la rosa e ci sono diversisul taccuino. Come riporta Tuttosport in cima alla lista c’è Riccardo Orsolini. I discorsi con il Bologna sono già stati avviati la scorsa estate ma la richiesta di 15 milioni di euro ha frenato la trattativa. Oggi il prezzo dell’ala destra è sceso a 12 milioni ma su di lui c’è una forte concorrenza. Nelle ultime settimane si sono mossi diversi club di Serie A senza dimenticare il Siviglia in Spagna. Riccardo Orsolini, Bologna A Bologna gioca anche Emanuel Vignato, ala destra classe 2000 che piace parecchio ai granata, la richiesta iniziale dei rossoblù è di 10 milioni di euro. Si parla anche di un pupillo di Juric: Darko Lazovic, esterno trentunenne dell’Hellas Verona che tornerebbe volentieri agli ...

