Giallo Djokovic, spuntano post del 17 dicembre: 'Ma non eri positivo'? (Di sabato 8 gennaio 2022) Scoppia un Giallo intorno a Novak Djokovic. Gli avvocati del numero uno al mondo hanno detto che l'esenzione medica per gli Australian Open sarebbe dovuta a una positività al Covid del 16 dicembre . I ...

