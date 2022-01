De Luca sulla scuola non è solo. Musumeci e tanti sindaci lo seguono (Di sabato 8 gennaio 2022) Quando manca poco più di un giorno a quella che resta la data di riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia, continua la distanza tra governo, sindacati ed enti locali. Allo strappo, più evidente, di Vincenzo De Luca - che ieri con un’ordinanza ha disposto la didattica a distanza fino al 29 gennaio per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e delle ex scuole medie - se ne aggiungono altri. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha alla fine ceduto al pressing dei sindaci che minacciavano di adottare, all’unisono, ordinanze per evitare la scuola in presenza, dato l’incremento dei contagi e la difficoltà delle Asl di fare tracciamento. Quello di Musumeci è un gesto diverso rispetto a quello di De Luca, che il governo è pronto a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Quando manca poco più di un giorno a quella che resta la data di riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia, continua la distanza tra governo, sindacati ed enti locali. Allo strappo, più evidente, di Vincenzo De- che ieri con un’ordinanza ha disposto la didattica a distanza fino al 29 gennaio per gli alunni delladell’infanzia, della primaria e delle ex scuole medie - se ne aggiungono altri. Il presidente della regione siciliana, Nello, ha alla fine ceduto al pressing deiche minacciavano di adottare, all’unisono, ordinanze per evitare lain presenza, dato l’incremento dei contagi e la difficoltà delle Asl di fare tracciamento. Quello diè un gesto diverso rispetto a quello di De, che il governo è pronto a ...

