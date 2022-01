Costa, niente Giochi perché non vaccinato. 'Ma io sono allergico...' (Di sabato 8 gennaio 2022) C'è un caso vaccini anche nella squadra di combinata nordica che si prepara per i Giochi di Pechino 2022. Se Alessandro Pittin è il più famoso e medagliato della disciplina, Samuel Costa è stato il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) C'è un caso vaccini anche nella squadra di combinata nordica che si prepara per idi Pechino 2022. Se Alessandro Pittin è il più famoso e medagliato della disciplina, Samuelè stato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Costa niente Costa, niente Giochi perché non vaccinato. 'Ma io sono allergico...' C'è un caso vaccini anche nella squadra di combinata nordica che si prepara per i Giochi di Pechino 2022. Se Alessandro Pittin è il più famoso e medagliato della disciplina, Samuel Costa è stato il miglior azzurro nelle ultime stagioni, ma in questo weekend di Coppa del mondo in Val di Fiemme non ha potuto gareggiare. "Ho un'esenzione a qualsiasi tipo di vaccino da quando avevo ...

